Д.Трамп збирається йти на другий строк президентства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні президент США Дональд Трамп на молитовному сніданку, який проводиться кожного року, сказав, що сподівається побувати тут ще 7 разів, передає УНН.
"Я сподіваюсь побувати тут з вами ще сім разів", - сказав він.
Нагадаємо, Б.Обама підтримав акції проти Д.Трампа через ряд його указів.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що він збирається відмінити поправку Джонсона, щодо заборони участі релігійних груп у агітації за кандидатів на виборах.