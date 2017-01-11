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Д.Трамп заявил, что не будет медлить со строительством стены на границе с Мексикой

Д.Трамп заявил, что не будет медлить со строительством стены на границе с Мексикой

Киев • УНН

 • 7906 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует затягивать со строительством стены на южной границе страны с Мексикой. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке в "Трамп-Тауэр", передает УНН.

"Я не хочу ждать ... Не хочу ждать год или полтора. Хочу начать строить. Это произойдет ", - сказал он.

Он подчеркнул, что не обвиняет Мексику в том, что она стала "использовать США в своих интересах".

"Я люблю народ Мексики, многие мексиканцы работают у меня, и это прекрасные люди", - добавил избранный президент.

Новый министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай ранее заявил, что его страна ни при каком варианте не будет платить за строительство "стены Трампа" на границе с США.

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