Д.Трамп заявив, що не зволікатиме із будівництвом стіни на кордоні з Мексикою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не планує зволікати з будівництвом стіни на південному кордоні країни з Мексикою. Про це він заявив під час прес-конференції у Нью-Йорку в “Трамп-тауер”, передає УНН.
“Я не хочу чекати ... Не хочу чекати рік або півтора. Хочу почати будувати. Це станеться”, — сказав він.
Він наголосив, що не звинувачує Мексику в тому, що вона стала “використовувати США в своїх інтересах”.
“Я люблю народ Мексики, багато мексиканців працюють у мене, і це прекрасні люди”, — додав обраний президент.
Новий міністр закордонних справ Мексики Луїс Відегарай раніше заявив, що його країна ні при якому варіанті не платитиме за будівництво “стіни Трампа” на кордоні з США.