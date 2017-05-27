Д.Трамп опоздал на общее фото лидеров G7 из-за нежелания идти пешком

Отмечается, что общая фотография лидеров стран "Большой семерки" должна была состояться на вершине холма. Американский президент единственный среди приехавших на саммит глав государств и правительств отказался подняться к месту группового фото пешком.

Д.Трамп присоединился к своим коллегам, когда они покидали место для фотосъемки.

Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России, чтобы увеличить цену, которую платит Россия, если ее действия этого потребуют. Об этом говорится в в итоговой декларации саммита "Большой Семерки".