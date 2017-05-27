Д.Трамп опоздал на общее фото лидеров G7 из-за нежелания идти пешком
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп в ожидании гольф-карта опоздал на совместное фотографирование лидеров G7 по итогам саммита в Италии, отказавшись пройти 640 метров пешком, передает УНН со ссылкой на The Times.
Отмечается, что общая фотография лидеров стран "Большой семерки" должна была состояться на вершине холма. Американский президент единственный среди приехавших на саммит глав государств и правительств отказался подняться к месту группового фото пешком.
Д.Трамп присоединился к своим коллегам, когда они покидали место для фотосъемки.
Напомним, лидеры "Большой Семерки" заявили о готовности усилить санкции против России, чтобы увеличить цену, которую платит Россия, если ее действия этого потребуют. Об этом говорится в в итоговой декларации саммита "Большой Семерки".