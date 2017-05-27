Д.Трамп запізнився на спільне фото лідерів G7 через небажання йти пішки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп в очікуванні гольф-карта запізнився на спільне фотографування лідерів G7 за підсумками саміту в Італії, відмовившись пройти 640 метрів пішки, передає УНН з посиланням на The Times.
Зазначається, що спільна фотографія лідерів країн "Великої сімки" повинна була відбутися на вершині пагорба. Американський президент єдиний серед приїхали на саміт глав держав і урядів відмовився піднятися до місця групового фото пішки.
Д.Трамп приєднався до своїх колег, коли вони покидали місце для фотозйомки.
Нагадаємо, лідери "Великої Сімки" заявили про готовність посилити санкції проти Росії, щоб збільшити ціну, яку платить Росія, якщо її дії цього вимагатимуть. Про це йдеться в у підсумковій декларації саміту "Великої Сімки".