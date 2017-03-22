Д.Трамп впервые поедет в зарубежный визит на майский саммит НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Первый зарубежный визит президента США Дональда Трампа состоится 25 мая, когда в Брюсселе состоится встреча руководителей государств, входящих в НАТО. Об этом в среду, 22 марта, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
По словам Ш.Спайсера, Д.Трамп намерен провести переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, "чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе против терроризма".
Белый дом также подтвердил, что 12 апреля президент США примет в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это будет первая встреча генсека НАТО и Д.Трампа после его вступления в должность президента.