Д.Трамп впервые поедет в зарубежный визит на майский саммит НАТО

По словам Ш.Спайсера, Д.Трамп намерен провести переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, "чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе против терроризма".

Белый дом также подтвердил, что 12 апреля президент США примет в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Это будет первая встреча генсека НАТО и Д.Трампа после его вступления в должность президента.