Д.Трамп вперше поїде в закордонний візит на травневий саміт НАТО

За словами Ш.Спайсера, Д.Трамп має намір провести переговори з партнерами по Північноатлантичному альянсу, “щоб підтвердити нашу серйозну прихильність НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов’язання союзників і роль НАТО у боротьбі проти тероризму”.

Білий дім також підтвердив, що 12 квітня президент США прийме у Вашингтоні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Це буде перша зустріч генсека НАТО і Д.Трампа після його вступу на посаду президента.