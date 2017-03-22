Д.Трамп вперше поїде в закордонний візит на травневий саміт НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Перший закордонний візит президента США Дональда Трампа відбудеться 25 травня, коли в Брюсселі відбудеться зустріч керівників держав, що входять в НАТО. Про це в середу, 22 березня, повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами Ш.Спайсера, Д.Трамп має намір провести переговори з партнерами по Північноатлантичному альянсу, “щоб підтвердити нашу серйозну прихильність НАТО, а також обговорити критичні для альянсу питання, включаючи колективні зобов’язання союзників і роль НАТО у боротьбі проти тероризму”.
Білий дім також підтвердив, що 12 квітня президент США прийме у Вашингтоні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Це буде перша зустріч генсека НАТО і Д.Трампа після його вступу на посаду президента.