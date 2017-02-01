Д.Трамп выдвинул на должность члена Верховного суда США молодого за более чем 25 лет кандидата

Отмечается, что Н.Горсач является самым молодым кандидатом на эту должность за более четверть века.

Н.Горсач работает судьей апелляционного суда по десятому федеральному округу Денвера. Он известен своими консервативными взглядами и является сторонником буквального толкования конституции США.

Уточняется, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно, а их кандидатуры выдвигаются президентом страны и утверждаются верхней палатой конгресса США.

Как сообщал УНН, Д.Трамп назначил нового главу пограничной службы США.