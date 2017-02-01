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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп выдвинул на должность члена Верховного суда США молодого за более чем 25 лет кандидата

Д.Трамп выдвинул на должность члена Верховного суда США молодого за более чем 25 лет кандидата

Киев • УНН

 • 9731 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда страны 49-летнего Нила Горсача из Колорадо, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Н.Горсач является самым молодым кандидатом на эту должность за более четверть века.

Н.Горсач работает судьей апелляционного суда по десятому федеральному округу Денвера. Он известен своими консервативными взглядами и является сторонником буквального толкования конституции США.

Уточняется, что судьи Верховного суда США назначаются пожизненно, а их кандидатуры выдвигаются президентом страны и утверждаются верхней палатой конгресса США.

Как сообщал УНН, Д.Трамп назначил нового главу пограничной службы США.

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