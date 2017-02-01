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Д.Трамп висунув на посаду члена Верховного суду США наймолодшого за більш ніж 25 років кандидата

Київ • УНН

 • 9731 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення висунути кандидатом на включення до складу Верховного суду країни 49-річного Ніла Горсача з Колорадо, передає УНН з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Н.Горсач є наймолодшим кандидатом на цю посаду за більш ніж чверть століття.

Н.Горсач працює суддею апеляційного суду за 10-ому федеральному округу Денвера. Він відомий своїми консервативними поглядами і є прихильником буквального тлумачення конституції США.

Уточнюється, що судді Верховного суду США призначаються довічно, а їх кандидатури висуваються президентом країни і затверджуються верхньою палатою конгресу США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп призначив нового главу прикордонної служби США.

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