Д.Трамп висунув на посаду члена Верховного суду США наймолодшого за більш ніж 25 років кандидата
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп прийняв рішення висунути кандидатом на включення до складу Верховного суду країни 49-річного Ніла Горсача з Колорадо, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що Н.Горсач є наймолодшим кандидатом на цю посаду за більш ніж чверть століття.
Н.Горсач працює суддею апеляційного суду за 10-ому федеральному округу Денвера. Він відомий своїми консервативними поглядами і є прихильником буквального тлумачення конституції США.
Уточнюється, що судді Верховного суду США призначаються довічно, а їх кандидатури висуваються президентом країни і затверджуються верхньою палатою конгресу США.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп призначив нового главу прикордонної служби США.