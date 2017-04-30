Д.Трамп высмеял журналистов Вашингтона

"Знаете, что происходит сейчас в Вашингтоне? Большая группа голливудских актеров и СМИ Вашингтона утешают друг друга в банкетном зале отеля в столице нашего государства. Они собрались на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Без президента ", - сказал Д.Трамп, обращаясь к толпе.

В ходе речи президента, иронически отзывался о журналистах, толпа одобрительно гудела.

"Я не могу быть более счастлив сейчас, находясь более чем в 100 милях от Вашингтона", - добавил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, Д.Трамп объяснил свою низкую популярность негативом от "фейковых СМИ".