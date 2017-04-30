Д.Трамп висміяв журналістів Вашингтону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп, виступаючи на ралі в Пенсільванії, висміяв Асоціацію кореспондентів Білого дому, журналісти якої зібралися на традиційний щорічну вечерю без нього, передає УНН з посиланням на Fox News.
“Знаєте, що відбувається зараз у Вашингтоні? Велика група голлівудських акторів і ЗМІ Вашингтона втішають один одного в банкетному залі готелю в столиці нашої держави. Вони зібралися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому. Без президента,” — сказав Д.Трамп, звертаючись до натовпу.
В ході промови президента, який іронічно відгукувався про журналістів, натовп схвально гуділа.
“Я не можу бути більш щасливий зараз, перебуваючи більш ніж в 100 милях від Вашингтона,” — додав Д.Трамп.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп пояснив свою низьку популярність негативом від “фейкових ЗМІ”.