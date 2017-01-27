Д.Трамп придумал, где взять деньги на "стену"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Американский президент Дональд Трамп планирует ввести налог в размере 20% на импорт товара из Мексики. Эти деньги он хочет пустить на строительство мексиканской стены. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Трамп призывает к 20% -му налогу на импорт из Мексики, чтобы заплатить за стену на южной границе", - сказал Ш.Спайсер.
По его словам, президент выдвинул такое предложение республиканцам в Конгрессе. Он хочет включить в пакет налоговых рефор такие меры. Конгрессмены обсуждают этот вопрос.