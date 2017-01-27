Д.Трамп вигадав, де взяти гроші на "стіну"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Американський президент Дональд Трамп планує ввести податок у вигляді 20% на імпорт товару з Мексики. Ці гроші він хоче пустити на будівництво мексиканської стіни. Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“Трамп закликає до 20% податку на імпорт з Мексики, щоб заплатити за стіну на південному кордоні”, — сказав Ш.Спайсер.
За його словами, президент висунув таку пропозицію республіканцям у Конгресі. Він хоче включити в пакет податкових реформ. Конгресмени обговорюють це питання.