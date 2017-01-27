Д.Трамп вигадав, де взяти гроші на "стіну"

“Трамп закликає до 20% податку на імпорт з Мексики, щоб заплатити за стіну на південному кордоні”, — сказав Ш.Спайсер.

За його словами, президент висунув таку пропозицію республіканцям у Конгресі. Він хоче включити в пакет податкових реформ. Конгресмени обговорюють це питання.