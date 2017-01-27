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Д.Трамп вигадав, де взяти гроші на "стіну"

Д.Трамп вигадав, де взяти гроші на "стіну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Американський президент Дональд Трамп планує ввести податок у вигляді 20% на імпорт товару з Мексики. Ці гроші він хоче пустити на будівництво мексиканської стіни. Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає УНН з посиланням на Associated Press.

“Трамп закликає до 20% податку на імпорт з Мексики, щоб заплатити за стіну на південному кордоні”, — сказав Ш.Спайсер.

За його словами, президент висунув таку пропозицію республіканцям у Конгресі. Він хоче включити в пакет податкових реформ. Конгресмени обговорюють це питання.

 

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