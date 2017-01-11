Д.Трамп надеется на хорошие отношения с В.Путиным

"Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом. Потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия вполне может помогать нам бороться с ИГ, что сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным, я надеюсь, что хорошо. В любом случае, надо дать этому шанс", - отметил Д.Трамп.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он лично не имеет никакого отношения к России.

Как сообщал УНН, телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.