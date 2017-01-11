Д.Трамп надеется на хорошие отношения с В.Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут складываться хорошо. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
"Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом. Потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия вполне может помогать нам бороться с ИГ, что сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным, я надеюсь, что хорошо. В любом случае, надо дать этому шанс", - отметил Д.Трамп.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он лично не имеет никакого отношения к России.
Как сообщал УНН, телекомпания CNN сообщила, что у российских спецслужб якобы есть компромат на Д.Трампа.