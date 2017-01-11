Д.Трамп сподівається на гарні відносини з В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на те, що відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном складатимуться добре. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.
“Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то я вважаю це активом, а не пасивом. Тому що у нас жахливі відносини з Росією. Росія справді може допомагати нам боротися з ІД, що зараз є головною загрозою... Я не знаю, як у мене складатимуться відносини з Путіним, я сподіваюся, що добре. У будь-якому разі, треба дати цьому шанс”, — зазначив Д.Трамп.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто не має ніякого стосунку до Росії.
Як повідомляв УНН, телекомпанія CNN повідомила, що у російських спецслужб нібито є компромат на Д.Трампа.