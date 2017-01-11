Д.Трамп сподівається на гарні відносини з В.Путіним

“Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, то я вважаю це активом, а не пасивом. Тому що у нас жахливі відносини з Росією. Росія справді може допомагати нам боротися з ІД, що зараз є головною загрозою... Я не знаю, як у мене складатимуться відносини з Путіним, я сподіваюся, що добре. У будь-якому разі, треба дати цьому шанс”, — зазначив Д.Трамп.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він особисто не має ніякого стосунку до Росії.

Як повідомляв УНН, телекомпанія CNN повідомила, що у російських спецслужб нібито є компромат на Д.Трампа.