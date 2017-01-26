Д.Трамп пригрозил отменить визит президента Мексики из-за отказа платить за стену
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter заявил, что мексиканскому президенту Энрике Пенья Ньето следует отменить визит в Вашингтон, если Мексика не собирается финансировать строительство стены на границе между двумя странами, передает УНН.
"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, лучше будет отменить предстоящую встречу", - отметил Д.Трамп.
Кроме того, Д.Трамп добавил, что торговый дефицит между США и Мексикой составит около 60 млрд долларов.
Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.
Как сообщал УНН, Мексика отказалась платить США за стену на границе.