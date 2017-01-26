Д.Трамп пригрозив скасувати візит президента Мексики через відмову платити за стіну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп в своєму мікроблозі Twitter заявив, що мексиканському президентові Енріке Пенья Ньєто варто скасувати візит до Вашингтону, якщо Мексика не збирається фінансувати будівництво стіни на кордоні між двома країнами, передає УНН.
"Якщо Мексика не хоче платити на вкрай необхідну стіну, краще буде скасувати майбутню зустріч", - зазначив Д.Трамп.
Крім того, Д.Трамп додав, що торговий дефіцит між США і Мексикою складе близько 60 млрд доларів.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.
Як повідомляв УНН, Мексика відмовилася платити США за стіну на кордоні.