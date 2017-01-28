Д.Трамп подписал указ об изменениях в вооруженных силах США

Д.Трамп уточнил, что изменения включают в себя новые самолеты, корабли, "новые инструменты для американских мужчин и женщин в униформе".

Сейчас содержание документа не раскрывается.

Как сообщал УНН, Д.Трамп через видеомост пообщался с солдатами США в Афганистане.

Напомним, новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО.