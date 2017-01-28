Д.Трамп подписал указ об изменениях в вооруженных силах США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий, по его словам, "перестройку" вооруженных сил страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Д.Трамп уточнил, что изменения включают в себя новые самолеты, корабли, "новые инструменты для американских мужчин и женщин в униформе".
Сейчас содержание документа не раскрывается.
Как сообщал УНН, Д.Трамп через видеомост пообщался с солдатами США в Афганистане.
Напомним, новый глава Пентагона пообещал поддержку НАТО.