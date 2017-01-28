Д.Трамп підписав указ про зміни у збройних силах США

Д.Трамп уточнив, що зміни включають в себе нові літаки, кораблі, “нові інструменти для американських чоловіків і жінок в уніформі”.

Наразі, зміст документа не розкривається.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп через відеоміст поспілкувався з солдатами США в Афганістані.

Нагадаємо, новий глава Пентагону пообіцяв підтримку НАТО.