Д.Трамп підписав указ про зміни у збройних силах США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ, що передбачає, за його словами, “перебудову” збройних сил країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Д.Трамп уточнив, що зміни включають в себе нові літаки, кораблі, “нові інструменти для американських чоловіків і жінок в уніформі”.
Наразі, зміст документа не розкривається.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп через відеоміст поспілкувався з солдатами США в Афганістані.
Нагадаємо, новий глава Пентагону пообіцяв підтримку НАТО.