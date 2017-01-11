Д.Трамп передаст свой бизнес сыновьям

"Моя компания очень мощная и влиятельная. И я очень горжусь этим. Мои два сына, Дон и Эрик, будут управлять компанией и они будут управлять ею довольно профессионально. И не будут обсуждать это со мной, они не обязаны этого делать", - сообщил Д.Трамп.

Напомним, представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США .

Как сообщал УНН, Д.Трамп официально вступит в должность президента 20 января.