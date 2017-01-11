Д.Трамп передасть бізнес своїм синам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп повідомив, що передасть свій бізнес синам, Дону та Еріку. Про це він заявив під час прес-конференції, передає УНН.
"Моя компанія дуже потужна і впливова. І я дуже пишаюся цим. Мої два сини, Дон і Ерік, будуть керувати компанією і вони будуть керувати нею досить професійно. І не будуть обговорювати це зі мною, вони не зобов’язані цього робити", - повідомив Д.Трамп.
Нагадаємо, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп офіційно вступить на посаду президента 20 січня.