Д.Трамп передасть бізнес своїм синам

"Моя компанія дуже потужна і впливова. І я дуже пишаюся цим. Мої два сини, Дон і Ерік, будуть керувати компанією і вони будуть керувати нею досить професійно. І не будуть обговорювати це зі мною, вони не зобов’язані цього робити", - повідомив Д.Трамп.

Нагадаємо, представник Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп офіційно вступить на посаду президента 20 січня.