Д.Трамп обсудил с А.Меркель события в Сирии и Украине

Как пишет издание, лидеры стран обсудили "срочные вызовы в сфере безопасности" со стороны Северной Кореи.

Д.Трамп и А.Меркель также затронули тему Сирии и Йемена, а также необходимость мирного урегулирования на востоке Украины.

Напомним, 6 апреля Д.Трамп и А.Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине.