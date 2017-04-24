Д.Трамп обсудил с А.Меркель события в Сирии и Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, лидеры стран обсудили "срочные вызовы в сфере безопасности" со стороны Северной Кореи.
Д.Трамп и А.Меркель также затронули тему Сирии и Йемена, а также необходимость мирного урегулирования на востоке Украины.
Напомним, 6 апреля Д.Трамп и А.Меркель по телефону обсудили ситуацию в Украине.