Д.Трамп обговорив із А.Меркель події в Сирії та Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Як пише видання, лідери країн обговорили “термінові виклики в сфері безпеки” з боку Північної Кореї.
Д.Трамп та А.Меркель також торкнулися теми Сирії та Ємену, а також необхідність мирного врегулювання на сході України.
Нагадаємо, 6 квітня Д.Трамп і А.Меркель по телефону обговорили ситуацію в Україні.