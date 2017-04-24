Д.Трамп обговорив із А.Меркель події в Сирії та Україні

Як пише видання, лідери країн обговорили “термінові виклики в сфері безпеки” з боку Північної Кореї.

Д.Трамп та А.Меркель також торкнулися теми Сирії та Ємену, а також необхідність мирного врегулювання на сході України.

Нагадаємо, 6 квітня Д.Трамп і А.Меркель по телефону обговорили ситуацію в Україні.