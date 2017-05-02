Д.Симеоне "Реал" с самого начала пойдет в атаку

"Реал" играет дома и, конечно, с самого начала пойдет в атаку. Играть они могут по разным схемам - с Иско, Хамеса или Асенсио. "Реал" точно будет пытаться забить быстрый гол. Нам же нужно сохранять хладнокровие и оставаться верными себе. Борьба должна быть упорная. Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться тем свободным пространством, которое создадим", - начал наставник.

Также Д.Симеоне отметил, что перед каждой игрой своего коллектива чувствует страх.

"К матчам я всегда чувствую небольшой страх. Отключаюсь от всего, но это нормально, ведь все мы находимся под давлением. Я чувствую ответственность, и она становится все больше и больше. Этот страх у меня есть перед каждой игрой - независимо от соперника и турнир", - подытожил Д.Симеоне.

Как сообщал УНН, наставник "Реала" Зинедин Зидан не назвал свой клуб фаворитом в поединке с "Атлетико".