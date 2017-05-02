Д.Сімеоне: "Реал" з самого початку піде в атаку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Головний тренер мадридського "Ателтіко" Дієго Сімеоне назвав сценарій майбутнього поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із "Реалом", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Реал" грає вдома і, звичайно, з самого початку піде в атаку. Грати вони можуть за різними схемами - з Іско, Хамеса або Асенсио. "Реал" точно буде намагатися забити швидкий гол. Нам же потрібно зберігати холоднокровність і залишатися вірними собі. Боротьба має бути завзята. Я сподіваюся, що ми зможемо скористатися тим вільним простором, яке створимо", - розпочав наставник.
Також Д.Сімеоне відзначив, що перед кожною грою свого колективу відчуває страх.
"До матчів я завжди відчуваю невеликий страх. Відключаюся від усього, але це нормально, адже всі ми перебуваємо під тиском. Я відчуваю відповідальність, і вона стає все більшою і більшою. Цей страх у мене є перед кожною грою - незалежно від суперника і турнір", - підсумував Д.Сімеоне.
Як повідомляв УНН, наставник "Реалу" Зінедін Зідан не назвав свій клуб фаворитом у поєдинку із "Атлетіко".