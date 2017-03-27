Д.Медведев сказал, где был во время масштабных митингов в РФ

На вопрос одного из пользователей к российскому премьеру Дмитрию Медведеву: "Привет! Как день?", когда в РФ прошли массовые акции протеста, тот ответил, что "на лыжах покатался".

Это сообщение сразу вызвало волну недовольных комментариев остальных пользователей.

Напомним, 26 марта в Москве во время митингов на Тверской улице и рядом было задержано 1030 человек.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Также напомним, депутат-коммунист попросил СК РФ проверить "империю Медведева".

Указано, что о "тайной империи" Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В ходе расследования фонда у сокурсников премьер-министра оказались поместья и яхты, которыми пользуется Д.Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследования не прокомментировали.