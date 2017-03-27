Д.Медведев сказал, где был во время масштабных митингов в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Российский премьер Дмитрий Медведев на вопрос, как он провел день, когда в РФ прошли массовые акции протеста, сказал, что катался на лыжах. Об этом он написал в своем Instagram, передает УНН.
На вопрос одного из пользователей к российскому премьеру Дмитрию Медведеву: "Привет! Как день?", когда в РФ прошли массовые акции протеста, тот ответил, что "на лыжах покатался".
Это сообщение сразу вызвало волну недовольных комментариев остальных пользователей.
Напомним, 26 марта в Москве во время митингов на Тверской улице и рядом было задержано 1030 человек.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
Также напомним, депутат-коммунист попросил СК РФ проверить "империю Медведева".
Указано, что о "тайной империи" Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
В ходе расследования фонда у сокурсников премьер-министра оказались поместья и яхты, которыми пользуется Д.Медведев. Ни сам премьер, ни его представитель расследования не прокомментировали.