Д.Медведєв сказав, де був під час масштабних мітингів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Російський прем'єр Дмитро Медведєв на запитання, як він провів день, коли у РФ пройшли масові акції протесту, сказав, що катався на лижах. Про це він написав у своєму Instagram, передає УНН.
На запитання одного з користувачів до російського прем'єра Дмитра Медведєва: "Привіт! Як день?", коли у РФ пройшли масові акції протесту, той відповів, що "на лижах покатався".
Це повідомлення одразу викликало хвилю невдоволених коментарів решти користувачів.
Нагадаємо, 26 березня в Москві під час мітингів на Тверській вулиці і поряд було затримано 1030 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Також нагадаємо, депутат-комуніст попросив СК РФ перевірити "імперію Медведєва".
Вказано, що про “таємну імперію” Дмитра Мєдвєдєва 2 березня повідомив Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.
Під час розслідування фонду у однокурсників прем’єр-міністра виявилися маєтки і яхти, якими користується Д.Медведєв. Ні сам прем’єр, ні його представник розслідування не прокоментували.