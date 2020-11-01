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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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COVID-19: в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование

COVID-19: в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование

Киев  •  УНН

 • 50973 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. С понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К красной зоне отнесены:

▪️ города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Турийский районы Волынской области;

▪️ Славянский район Донецкой области;

▪️ города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

▪️ города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

▪️ Пологовский район Запорожской области;

▪️ город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

▪️ города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский районы Киевской области;

▪️ Марковский и Троицкий районы Луганской области;

▪️ Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

▪️ город Николаев Николаевской области;

▪️ города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

▪️ город Полтава Полтавской области;

▪️ города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;

▪️ города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

▪️ города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Козеевский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

▪️ город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

▪️ города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

▪️ города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

▪️ города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Застновский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

▪️ город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

В оранжевую зону попали:

▪️ города Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Казатинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литынский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

▪️ города Луцк, Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Гороховский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

▪️ города Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Томаковский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

▪️ города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьиский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

▪️ Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинский, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

▪️ города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;

▪️ города Запорожье, Бердянск, Энергодар, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бельмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовской, Токмакский, Черниговский и Якимский районы Запорожской области;

▪️ города Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатынский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

▪️ города Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутыч, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлицкий, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

▪️ города Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Кировоградский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Кировоградский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;

▪️ города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

▪️ города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздол, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Перемишлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области;

▪️ города Вознесенск, Очаков, Первомайск и Южноукраинск, Арбузинский, Баштанский, Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Витовский, Вознесенский, Врадиевский, Домановский, Еланецкий, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский и Снигиревский районы Николаевской области;

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▪️ города Гадяч, Горишние Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевской, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

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▪️ города Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Великописаревский, Глуховский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Ахтырский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Тростянецкий, Шосткинский и Ямпольский районы Сумской области;

▪️ город Тернополь, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Збаражский, Зборовский, Кременецкий, Лановецкий, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;

▪️ города Изюм, Купянск, Лозовая, Люботын, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровской, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Первомайский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

▪️ город Херсон, Белозерский, Великоолександрийский, Высокопольский, Нижнесерогозский, Нововоронцовский районы Херсонской области;

▪️ город Староконстантинов, Деражнянский, Изяславский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

▪️ города Черкассы и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лисянский, Маньковский, Смилянский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;

▪️ Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

▪️ города Нежин, Новгород-Северский и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Борзнянский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Крупской, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Новгород-Северский, Носовский, Прилуцкий, Репкинский, Семеновский, Сновский, Сосницкий, Сребнинский, Талалаевский и Черниговский районы Черниговской области;

▪️ город Киев.

В желтой зоне:

▪️ города Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковской и Чаплинский районы Херсонской области.

Указывается, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщал УНН, из-за новых зон карантина с полуночи понедельника Укрзализныця прекратила продажу билетов из отдельных железнодорожных станций.

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Украинские Национальные Новости

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