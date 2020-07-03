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COVID-19 во Львове: медицинские учреждения заполнены на 95%

COVID-19 во Львове: медицинские учреждения заполнены на 95%

Киев  •  УНН

 • 14361 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Львове есть определенная стабилизация, но это не значит, что заболеваемость снижается: городские медучреждения заполнены на 95%. Об этом сообщил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В течение последней недели во Львове уменьшилось количество выявленных положительных ПЦР-анализов на COVID-19, хотя количество протестированных остается и в дальнейшем достаточно высоким. Однако это не означает, что люди не должны соблюдать карантин - именно это поможет уберечь себя и других от возможного инфицирования. Ведь риск для всех является одинаково высоким. Об этом заявил руководитель городского управления здравоохранения Владимир Зуб.

"Мы в течение последних дней наблюдаем достаточно высокое количество выявленных положительных результатов у пациентов по Львовской области. В частности, за эти сутки у нас зарегистрировано 152 новых случая, из них 54 - по городу Львову. Это нас в определенной степени радует, потому что на протяжении последней недели, как правило, у нас показатель колеблется на уровне 46, 32, 31 случаев, сегодня - 54. Если в предыдущие недели у нас было 70, 80 и даже 100 случаев, то сейчас мы видим определенную стабилизацию. Но это не значит, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам и поступает", - сообщил он.

По его словам, напряжение немного меньше, но тем не менее, количество больных достаточно высоко.

"Так, в частности, в больнице скорой помощи находится 70 человек, из них 5 - в реанимации, 4 - на аппарате искусственной вентиляции легких, в 1-й больнице - более 80 человек, и еще 70 человек находится в 8-й городской больнице. Поэтому ситуация остается напряженной, и я хотел бы еще раз обратиться к нашим жителей и сказать о том, что маски остаются обязательными, социальная дистанция - обязательно, избегать скоплений людей - обязательно. Сегодня опубликовано много исследований об эффективности масок - они реально защищают от распространения инфекции. Эти правила должны соблюдаться в транспорте, в магазинах, в местах, где находятся люди, на спортивных площадках", - рассказал Зуб.

К слову, по состоянию на утро 3 июля во Львове и во Львовской области - 5882 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них 873 - выздоровели, 157 - умерли.

Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

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