CNN: в США конгрессмена уличили в нецелевом использовании средств избирательного штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Члену Палаты представителей Конгресса США Дункану Хантеру (республиканец, от штата Калифорния) и его супруге Маргарет предъявлены обвинения в растрате средств, выделенных на ведение избирательной кампании перед всеобщими выборами в 2016 году. Об этом сообщила со ссылкой на министерство юстиции страны телекомпания CNN, информирует УНН.
По ее данным, следствие, которое велось около года, пришло к заключению, что конгрессмен с женой израсходовали на личные нужды порядка 250 тысяч долларов и совершили подлог, подготовив сфальсифицированный отчет об освоении этих средств. На самом деле политик с супругой тратили эти деньги на отдых в Италии, стоматологию, рестораны в Сан-Диего (штат Калифорния) и Вашингтоне. В перечне наиболее вопиющих случаев значится провоз Хантером домашнего кролика на борту самолета. Республиканец объяснил случившееся тем, что по ошибке оплатил место для животного банковской картой своего избирательного штаба.
По данным CNN, федеральная избирательная комиссия еще в 2016 году усомнилась в целесообразности покупки конгрессменом видеоигр на избирательные цели. С тех пор Хантер вернул в фонд своего штаба около 65 тысяч долларов. Политику и его жене предписано явиться в федеральный суд Сан-Диего в четверг.
Как сообщал УНН, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.