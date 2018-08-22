CNN: в США конгресмена викрили в нецільовому використанні коштів виборчого штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Члену Палати представників Конгресу США Дункану Хантеру (республіканець, від штату Каліфорнія) і його дружині Маргарет пред’явлені звинувачення в розтраті коштів, виділених на ведення виборчої кампанії перед загальними виборами в 2016 році. Про це повідомила з посиланням на міністерство юстиції країни телекомпанія CNN, інформує УНН.
За її даними, слідство, яке велося близько року, прийшло до висновку, що конгресмен з дружиною витратили на особисті потреби близько 250 тисяч доларів і вчинили обман, підготувавши сфальсифікований звіт про освоєння цих коштів. Насправді політик з дружиною витрачали ці гроші на відпочинок в Італії, стоматологію, ресторани в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) і Вашингтоні. У переліку найбільш кричущих випадків значиться провезення Хантером домашнього кролика на борту літака. Республіканець пояснив те, що трапилося тим, що помилково сплатив місце для тварини банківською картою свого виборчого штабу.
За даними CNN, федеральна виборча комісія ще в 2016 році засумнівалася в доцільності покупки конгресменом відеоігор на виборчі цілі. З тих пір Хантер повернув до фонду свого штабу близько 65 тисяч доларів. Політику і його дружині наказано з’явитися до федерального суду Сан-Дієго в четвер.
Як повідомляв УНН, колишній адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен під присягою заявив, що скоїв злочин за дорученням Трампа.