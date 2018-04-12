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CNN: Трамп еще не имеет окончательного решения относительно удара по Сирии

CNN: Трамп еще не имеет окончательного решения относительно удара по Сирии

Киев  •  УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Когда президент США Дональд Трамп пригрозил России ракетами в Сирии, он еще не согласовал этот вопрос с рядом ключевых американских союзников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

11 апреля топ-чиновники Пентагона обсуждали с Трампом варианта ответа США в Сирии. На встрече, в частности, глава Пентагона Джеймс Маттис и генерал Джосеф Данфорд.

Другие чиновники военного ведомства сообщили, что Трамп так и не принял окончательного решения по запуску ракет по Сирии.

По данным телеканала, Трамп проводит активные консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Нанесение ракетных ударов по Сирии может состояться в конце этой недели.

Телеканал также добавил, что: “Однако Трамп может удивить подчиненных и союзников утренним твитом, что уже не в новизну”.

Как сообщал УНН, в США подняли в воздух самолет “Судного дня” Boeing E-4B.

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