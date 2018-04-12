CNN: Трамп ще не має остаточного рішення щодо удару по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Коли президент США Дональд Трамп пригрозив Росії ракетами у Сирії, він ще не узгодив це питання з низкою ключових американських союзників. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
11 квітня топ-чиновники Пентагону обговорювали з Трампом варіанти відповіді США у Сирії. На зустрічі були, зокрема, глава Пентагону Джеймс Меттіс та генерал Джосеф Данфорд.
Інші чиновники військового відомства повідомили, що Трамп так і не ухвалив остаточного рішення щодо запуску ракет по Сирії.
За даними телеканалу, Трамп проводить активні консультації з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Британії Терезою Мей. Нанесення ракетних ударів по Сирії може відбутися в кінці цього тижня.
Телеканал також додав, що: “Однак Трамп може здивувати підлеглих та союзників ранковим твітом, що вже не в новизну”.
Як повідомляв УНН, у США підняли в повітря літак “Судного дня” Boeing E-4B.