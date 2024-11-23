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CNN: аналитик назвал западные системы ПВО, которые могут сбивать новую российскую ракету, несмотря на заявления путина

CNN: аналитик назвал западные системы ПВО, которые могут сбивать новую российскую ракету, несмотря на заявления путина

Киев  •  УНН

 • 9199 просмотра

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Военный аналитик Фабиан Хоффман опроверг заявления Путина о невозможности перехвата новой ракеты «орешник». Системы SM-3, Arrow 3 и THAAD могут сбивать ее боеголовки, хотя это требует значительных затрат.

Западные системы ПВО смогут сбивать боеголовки новой российской ракеты, сказал военный аналитик, научный сотрудник исследовательского центра Oslo Nuclear Project Фабиан Хоффман, поставив под сомнение заявления российского диктатора владимира путина о том, что ее "нельзя перехватить", сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В телевизионных комментариях в пятницу путин заявил, что гиперзвуковая баллистическая ракета, известная как "орешник", впервые запущенная по Украине в четверг, не может быть перехвачена средствами ПВО. "В данный момент в мире нет средств противодействия такой ракете, нет средств ее перехвата", - сказал путин.

Но Фабиан Хоффман сказал, что различные противоракетные системы американского и израильского производства смогут сбивать многозарядные боеголовки.

"Такие системы, как SM-3 с Aegis или Aegis Ashore, а также, скорее всего, Arrow 3 и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) могут полностью справиться с этим типом угрозы", - сказал Хоффман CNN.

Поскольку ракета "орешник" запускает несколько боеголовок одновременно, Хоффман сказал, что для ее сбивания понадобится "большое количество перехватчиков", что является чрезвычайно дорогим.

"Эффективность расходов - более важный вопрос, чем сам процесс перехвата", - сказал он.

рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ22 нояб. 2024, 14:29 • 14153 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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