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"Чудеса не произошло": Буславец прокомментировала провалы Энергоатома

Киев • УНН

 • 16130 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Подключение 5 энергоблока Запорожской АЭС в очередной раз перенесли. Об этом в своем Facebook написала бывшая руководительница Минэнерго Ольга Буславец, передает УНН.

"Чудеса не произошло": Буславец прокомментировала провалы Энергоатома

Она напомнила, что именно ее считали главным препятствием для весомых достижений “Энергоатома”. Но оказалось, что это не так.

“Заказные сюжеты о моем личном „препятствовании“ присоединению выведенных в ремонт энергоблоков АЭС оказались тем, чем они были изначально — обычной манипуляцией. Убеждена, что для специалистов-энергетиков, которые знают, сколько усилий прикладывалось для стабилизации ситуации в электроэнергетическом комплексе, в том числе — финансового состояния Энергоатома и своевременного завершения предприятием ремонтной кампании, это не является откровением”, — прокомментировала она.

Дата подключения 5 энергоблока Запорожской АЭС перенесена с 2020 уже на 2021 год, говорит Буславец.

“Такая же ситуация была с энергоблоком ЗАЭС № 2, который должен был быть подключен к сети 08.11.2020, а по факту — 22.11.2020 (задержка 14 дней), с энергоблоком ЗАЭС № 4 (задержка 73 суток)”, — рассказала она.

По ее словам, в ближайшее время в плановый ремонт будет выведено еще два энергоблока (ЗАЭС № 1 и ЮУАЭС № 3), которые уже работают в режиме пониженной мощности и подключен дополнительно один РАЭС № 4“.

“На заседаниях „комиссии по ремонтам“ при Министерстве я постоянно подчеркивала необходимость оптимизировать графики ремонтов энергогенерирующего оборудования, обеспечив максимальную готовность энергоблоков именно во время осенне-зимнего периода, когда потребность в электроэнергии растет. Многое удалось исправить, однако ремонтная кампания, в первую очередь — АЭС, еще далека от оптимальной”, — отметила она.

Буславець отметила, что на этот раз Украина впервые вошла в осенне-зимний период с такой низкой мощностью АЭС.

“Для покрытия спроса на электроэнергию, который в силу сезонных факторов увеличился, сейчас активно используются угольные энергоблоки тепловых электростанций. Поскольку тепловая генерация преимущественно изношена это приводит к увеличению количества отказов с аварийным отключением энергоблоков”, — написала бывшая руководительница Минэнерго.

Буславец обратила внимание и на то, что кроме повышенной аварийности активно используются запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ и в отдельных случаях ситуация уже стала чрезвычайно напряженной.

“Эта проблема была на постоянном контроле и одни из моих последних решений в должности первого заместителя Министра — это обращение к энергогенерирующим компаниям с требованием обеспечить работоспособное состояние энергоблоков ТЭЦ и ТЭС ГК в соответствии с утвержденной Министерством ремонтной кампанией. А также восстановить гарантированные запасы угля на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей согласно утвержденному 18.12.20 помесячному графику накопления угля на 2021 год”, — подчеркнула она.

Напоследок Буславец добавила, что общее отношение и подход к управлению украинской энергетикой надо менять, иначе положительных изменений мы не увидим.

“Если относиться к энергетике по остаточному принципу, десятилетиями недофинансируя отрасль, добивая ее импортом, различными специальными обязанностями или поздним реагированием на неотложные вызовы, в том числе — манипуляции на рынке, чудес не будет, независимо от фамилии профильного министра. И, к сожалению, это еще долго будет сказываться на состоянии электроэнергетического комплекса Украины.

При этом, ситуация пока далеко не такая острая, как весной во время тотального локдауна, когда я возглавила министерство. Тогда, через физическую, топливную, экономическую разбалансированность рынка, наличие импорта электроэнергии из РФ и РБ, стремительный рост возобновляемой генерации с высоким, еще не дисконтированным „зеленом“ тарифе, искаженное ценообразование в результате манипуляций на рынке и несовершенных НПА, регулирующие его работу, был настоящий системный кризис. С забастовками шахтеров, с ежемесячным ростом задолженности перед государственной и „зеленой“ генерацией в объеме около 5,5 млрд!

Но совместными усилиями Министерства, других ветвей власти, в том числе — в рамках Антикризисного энергетического штаба под председательством Премьер-министра, ситуация была стабилизирована.

Однако сейчас другие вызовы, которые также нуждаются в неотложных и непопулярных решениях. И я искренне желаю новому руководителю Министерства политической воли их принять и успехов в их имплементации”, — резюмировала бывшая руководительница Минэнерго.

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