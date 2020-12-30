"Чуда не сталося": Буславець прокоментувала провали Енергоатома

Вона нагадала, що саме її вважали головною перешкодою для вагомих досягнень “Енергоатома”. Та виявилось, що це не так.

“Замовні сюжети про моє особисте „перешкоджання“ приєднанню виведених в ремонт енергоблоків АЕС виявились тим, чим вони були від самого початку — звичайною маніпуляцією. Переконана, що для фахівців-енергетиків, які знають, скільки зусиль прикладалось для стабілізації ситуації в електроенергетичному комплексі, в тому числі — фінансового стану Енергоатома та вчасного завершення підприємством ремонтної кампанії, це не є одкровенням”, — прокоментувала вона.

Дата підключення 5 енергоблоку Запорізької АЕС перенесена з 2020 вже на 2021 рік, каже Буславець.

“Така сама ситуація була із енергоблоком ЗАЕС № 2, що мав бути під’єднаний до мережі 08.11.2020, а по факту — 22.11.2020 (затримка 14 діб), із енергоблоком ЗАЕС № 4 (затримка 73 доби)”, — розповіла вона.

За її словами, найближчим часом в плановий ремонт буде виведено ще два енергоблоки (ЗАЕС № 1 та ЮУАЕС № 3), які вже працюють в режимі зниженої потужності та підключено додатково один РАЕС № 4“.

“На засіданнях „комісії з ремонтів“ при Міністерстві я постійно наголошувала на необхідності оптимізувати графіки ремонтів енергогенеруючого обладнання, забезпечивши максимальну готовність енергоблоків саме під час осінньо-зимового періоду, коли потреба в електроенергії зростає. Багато що вдалося виправити, проте ремонтна кампанія, в першу чергу — АЕС, ще далека від оптимальної”, — зауважила вона.

Буславець наголосила, що цього разу Україна вперше увійшла до осінньо-зимового періоду з такою низькою потужністю АЕС.

“Для покриття попиту на електроенергію, який в силу сезонних факторів збільшився, наразі активно використовуються вугільні енергоблоки теплових електростанцій. Оскільки теплова генерація переважно зношена це призводить до збільшення кількості відмов з аварійним відключенням енергоблоків”, — написала колишня очільниця Міненерго.

Буславець звернула увагу і на те, що окрім підвищеної аварійності активно використовуються запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ і в окремих випадках ситуація вже стала надзвичайно напруженою.

“Ця проблема була на постійному контролі і одні із моїх останніх рішень на посаді першої заступниці Міністра — це звернення до енергогенеруючих компаній з вимогою забезпечити працездатний стан енергоблоків ТЕЦ та ТЕС ГК відповідно до затвердженої Міністерством ремонтної кампанії. А також відновити гарантовані запаси вугілля на складах теплових електростанцій і теплоелектроцентралей згідно із затвердженим 18.12.20 помісячним графіком накопичення вугілля на 2021 рік”, — підкреслила вона.

Наостанок Буславець додала, що загальне відношення і підхід до управління українською енергетикою треба змінювати, інакше позитивних змін ми не побачимо.

“Якщо ставитись до енергетики за залишковим принципом, десятиліттями недофінансовуючи галузь, добиваючи її імпортом, різними спеціальними обов’язками чи запізним реагуванням на нагальні виклики, в тому числі — маніпуляції на ринку, чудес не буде, незалежно від прізвища профільного Міністра. І, на жаль, це ще довго буде відлунюватися на стані електроенергетичного комплексу України.

При цьому, ситуація наразі далеко не така гостра, як навесні під час тотального локдауну, коли я очолила Міністерство. Тоді, через фізичну, паливну, економічну розбалансованість ринку, наявність імпорту електроенергії з РФ та РБ, стрімке зростання відновлюваної генерації з високим, ще не дисконтованим „зеленим“ тарифом, спотворене ціноутворення внаслідок маніпуляцій на ринку та недосконалих НПА, які регулюють його роботу, була справжня системна криза. Зі страйками шахтарів, з щомісячним зростанням заборгованості перед державною та „зеленою“ генерацією в обсязі близько 5,5 млрд!

Але спільними зусиллями Міністерства, інших гілок влади, в тому числі, — в рамках Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем’єр-міністра, ситуацію було стабілізовано.

Проте зараз інші виклики, які також потребують невідкладних і непопулярних рішень. І я щиро бажаю новому очільнику Міністерства політичної волі їх прийняти та успіхів в їх імплементації”, — резюмувала колишня очільниця Міненерго.