Чубаров: от Трампа не услышали ни одного слова о нарушениях прав человека Россией

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39415 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102366 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124380 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131912 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169091 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153338 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141078 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181298 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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Чубаров: от Трампа не услышали ни одного слова о нарушениях прав человека Россией

Чубаров: от Трампа не услышали ни одного слова о нарушениях прав человека Россией

Киев  •  УНН

 • 7893 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. По итогам переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, не услышали ни одного слова в защиту прав человека. Об этом пресс-конференции заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Были надежды, что президент США акцентирует внимание на неприемлемости со стороны России нарушения общих принципов справедливости, прав человека. Мы не услышали ни одного слова со стороны Дональда Трампа. Наоборот, мы увидели то, что он своим поведением, своими репликами почти поощрял Путина в его рассуждениях, в тех вопросах, которые важны для России во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки", - заявил Чубаров.

Как сообщал УНН, 16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов длились более двух часов.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Путин озвучил позицию Трампа по Крыму, заявив, что тот придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией.

Украинские Национальные Новости

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