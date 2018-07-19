Чубаров: от Трампа не услышали ни одного слова о нарушениях прав человека Россией

"Были надежды, что президент США акцентирует внимание на неприемлемости со стороны России нарушения общих принципов справедливости, прав человека. Мы не услышали ни одного слова со стороны Дональда Трампа. Наоборот, мы увидели то, что он своим поведением, своими репликами почти поощрял Путина в его рассуждениях, в тех вопросах, которые важны для России во взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки", - заявил Чубаров.

Как сообщал УНН, 16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов длились более двух часов.

Во время пресс-конференции по итогам саммита Путин озвучил позицию Трампа по Крыму, заявив, что тот придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией.