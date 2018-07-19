Чубаров: від Трампа не почули жодного слова про порушення прав людини Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За підсумками переговорів президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, не почули жодного слова на захист прав людини. Про це прес-конференції заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
“Були сподівання, що президент США закцентує увагу на неприйнятності з боку Росії руйнування загальних принципів справедливості, прав людини. Ми не почули жодного слова з боку Дональда Трампа. Навпаки ми побачити те, що він своєю поведінкою, своїми репліками майже заохочував Путіна в його розмірковуваннях, в тих питаннях, які є важливими для Росії у взаємовідносинах зі Сполучених Штатах Америки”, — заявив Чубаров.
Як повідомляв УНН, 16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним у Гельсінкі. Переговори президентів тривали більше двох годин.
Під час прес-конференції за підсумками саміту Путін озвучив позицію Трампа щодо Криму, заявивши, що той притримується позиції щодо незаконності анексії Криму Росією.