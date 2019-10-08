Чубаров раскритиковал высказывания Сайдика в вопросе Крыма

КИЕВ. 8 октября. УНН. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик “позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма”. Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, комментируя выступление Сайдика на форуме Salzburg Europe Summit в Австрии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.