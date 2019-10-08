Чубаров раскритиковал высказывания Сайдика в вопросе Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик “позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма”. Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, комментируя выступление Сайдика на форуме Salzburg Europe Summit в Австрии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях”, — написал Чубаров.
По словам Чубарова, с какой бы “формулой” Украина не выходила на международные переговоры с Россией, вместе с такими посредниками, как Мартин Сайдик, Киев ждет поражение.
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Председатель Меджлиса считает, что Киеву следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Мартина Сайдика от выполнения им полномочий спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе.
Как отмечает Радио Свобода, ранее на форуме в Австрии Сайдик отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма и сказал, что когда он будет на пенсии тогда он будет “свободным человеком” и сможет комментировать тему Крыму.
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После этого, как отмечает издание, Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить “объективности” в крымский вопрос. В частности, Сайдик сказал, что хоть и не говорит о Крыме, но присутствует стоит знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился “в составе Российской Федерации”, затем 37 лет — с 1954 года по 1991 год — в составе Украинской ССР, а “до этого была Российская империя”.
Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции Сайдик.