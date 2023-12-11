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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 11:55  •  54620 просмотра

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Руководитель экспертной группы Бюро анализа политики заявил, что ВСП и НАБУ должны расследовать действия судей Верховного Суда по делу Шепелева.

Высший совет правосудия (ВСП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должны дать правовую оценку действиям судей Верховного суда, которые изменили приговор экс-депутату подозреваемому в государственной измене, заказных убийствах и других финансовых и коррупционных преступлениях Александру Шепелеву. Ведь они могли быть смотивированы к принятию решения в пользу агента фсб Шепелева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель экспертной группы Бюро анализа политики Виктор Бобиренко.

Решение явно неправомерное. Да, со свечой никто не стоял, мы не видели собственными глазами была взятка или нет за такое решение, но я делаю смелое предположение, что судьи были замотивированы каким-то образом. Очень смелое предположение. Поскольку я также читал комментарии юридического сообщества, которое в один голос подчеркивало неправомерность решения 

- заявил Бобиренко.

Детали

По его словам, Высший совет правосудия должен исследовать жалобу прокуратуры на решение судей Верховного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец и дать их действиям правовую оценку. Бобиренко подчеркнул, если этого не произойдет, то у международных партнеров появятся сомнения относительно того, действительно ли Украина является правовым государством.

"Если будет общественный резонанс, если общество будет не просто пожимать плечами - тогда дело будет. ВСП должен дать какую-то правовую оценку, иначе наши союзники будут считать нас не правовым государством. Я думаю, что мнение наших союзников должно учитываться", - отметил он.

В то же время Бобиренко считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно было бы заинтересоваться коллегией судей Верховного суда, которая изменила приговор экс-депутату Шепелеву. По его мнению, детективам следует проверить имела ли место коррупция в любом ее проявлении при рассмотрении кассационной жалобы защитников обвиняемого в заказных убийствах депутата.

"Я очень хочу надеяться, что в НАБУ есть следователи, для которых главная мотивация - это служение Украине и борьба с коррупцией. Я помню громкие заявления детективов, в отношении судей ВС. Это было сделано публично. Прошло более полугода - никаких имен и фамилий. В нашем случае дело громкое - здесь и вывод средств, и покушение на убийство. Реакция должна быть однозначная. Отсутствие реакции будет свидетельствовать о том, что мы живем не в правовом государстве", - отметил Бобиренко.

Контекст

В частности, коллегия Верховного суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, засчитав ему срок пребывания в СИЗО РФ с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф Елена Ковбий.  

Напомним

Ранее выяснилось, что Шепелев был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности - объяснительная записка директору фсб.  Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.

 Как выяснилось, Шепелев также поддерживал и работал на террористические квазиреспублики и считает днр своим домом и родиной.  Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фундации DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение. Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Щоб у міжнародних партнерів не виникало сумнівів, що Україна – правова держава, ВРП та НАБУ повинні перевірити суддів Верховного суду по справі агента фсб Шепелева – експерт
For international partners to have no doubt that Ukraine is a state governed by the rule of law, the HCJ and NABU should check the Supreme Court judges in the case of FSB agent Shepelev - expert
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