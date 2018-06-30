ЧМ-2018: сборную Аргентины поселили возле дома с изображением Роналду, теперь там добавили Месси

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в Казани пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся Аргентина и Франция. Латиноамериканская команда выбрала один из двух соответствующих отелей в городе под названием “Рамада”. Но потом выяснилось, что окна игроков будут выходить на граффити одного из главных соперников Лионеля Месси — португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские спортивные СМИ.