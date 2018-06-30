ЧМ-2018: сборную Аргентины поселили возле дома с изображением Роналду, теперь там добавили Месси

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Сегодня в Казани пройдет матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся Аргентина и Франция. Латиноамериканская команда выбрала один из двух соответствующих отелей в городе под названием “Рамада”. Но потом выяснилось, что окна игроков будут выходить на граффити одного из главных соперников Лионеля Месси — португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские спортивные СМИ.

Футболисты соревнуются не только на уровне сборных, но и в клубах: Месси выступает за “Барселону”, а Роналду — за мадридский “Реал”. С 2008 года престижную награду “Золотой мяч” выигрывал либо один игрок, либо второй. Граффити в Казани подготовили к приезду португальца в город во время Кубка конфедераций 2017 года. По данным спортивных СМИ, единственный способ не видеть рисунок из окон отеля — занять самый дальний номер.

После этого местные СМИ сообщили, что Месси отказался жить в гостинице с видом на его соперника. Казанские власти назвали эту информацию слухами, но отметили, что рядом с Роналду появится и портрет аргентинца.

Шестиметровое граффити игрока “Барселоны” нарисовали 29 июня, в день приезда сборной в Казань. Оно находится по соседству с портретом Роналду. “Если Месси забьет три гола в предстоящей игре, то сделаем граффити на здании мэрии, обещаю”, — отметил мэр города Ильсур Метшин.

Также художники немного изменили граффити португальца — над его головой появилась надпись: “Я забил четыре мяча. Сможешь превзойти это, Лео?”. Это отсылка к бомбардирской гонке на ЧМ-2018: у Месси на счету пока только один гол.

Как сообщал УНН, Месси побил рекорд Марадоны на чемпионатах мира.

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