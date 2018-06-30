ЧС-2018: збірну Аргентини поселили біля будинку з зображенням Роналду, тепер там додали Мессі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні в Казані пройде матч 1/8 фіналу ЧС-2018, в якому зустрінуться Аргентина та Франція. Латиноамериканська команда вибрала один з двох відповідних готелів в місті під назвою “Рамада”. Але потім з’ясувалося, що вікна гравців будуть виходити на графіті одного з головних суперників Ліонеля Мессі — португальця Кріштіану Роналду. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські спортивні ЗМІ.
Футболісти змагаються не лише на рівні збірних, а й в клубах: Мессі виступає за “Барселону”, а Роналду — за мадридський “Реал”. З 2008 року престижну нагороду “Золотий м’яч” вигравав або один гравець, або інший. Графіті в Казані підготували до приїзду португальця в місто під час Кубка конфедерацій 2017 року. За даними спортивних ЗМІ, єдиний спосіб не бачити малюнок з вікон готелю — зайняти найвіддаленіший номер.
Після цього місцеві ЗМІ повідомили, що Мессі відмовився жити в готелі з видом на його суперника. Казанська влада назвали цю інформацію чутками, але відзначили, що поруч з Роналду з’явиться і портрет аргентинця.
Шестиметрове графіті гравця “Барселони” намалювали 29 червня, в день приїзду збірної в Казань. Воно знаходиться по сусідству з портретом Роналду. “Якщо Мессі заб’є три голи в майбутній грі, то зробимо графіті на будівлі мерії, обіцяю”, — зазначив мер міста Ільсур Метшин.
Також художники трохи змінили графіті португальця — над його головою з’явився напис: “Я забив чотири м’ячі. Чи зможеш перевершити це, Лео? ”. Це відсилка до бомбардирських перегонів на ЧС-2018: у Мессі на рахунку поки тільки один гол.
Як повідомляв УНН, Мессі побив рекорд Марадони на чемпіонатах світу.