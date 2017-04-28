Четырех подозреваемых в подготовке теракта задержали в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Лондонская полиция задержала четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
В ходе контртеррористической операции на северо-западе Лондона правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в подготовке и подстрекательстве к совершению теракта.
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Отмечают, что среди задержанных в том числе 16-летний подросток.
Кроме того, полицейские ранили еще одну из подозреваемых. На данный момент она находится в больнице под охраной.