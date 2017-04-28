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Чотирьох підозрюваних у підготовці теракту затримали у Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Лондонська поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в підготовці теракту. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Чотирьох підозрюваних у підготовці теракту затримали у Лондоні

В ході контртерористичної операції на північному заході Лондона правоохоронці затримали чотирьох осіб, підозрюваних у підготовці та підбурюванні до здійснення теракту.

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Зазначають, що серед затриманих в тому числі 16-річний підліток.

Крім того, поліцейські поранили ще одну з підозрюваних. На даний момент вона перебуває в лікарні під охороною.

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