Четыре украинских спортсмена получили 16 медалей на Warrior Games
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что спортсмены области вернулись с наградами с соревнований Warrior Games. Четверо ребят привезли с собой 16 медалей. Об этом информирует УНН.
Детали
Сразу 7 медалей для нашей страны завоевал Виктор Легкодух: «золото» в метании диска, «золото» в метании булавы, две золотые медали в гребле на тренажерах, «бронза» в индивидуальной гонке на время на хендбайке, «серебро» в групповой гонке на хендбайке и «бронза» в беге на тележках.
Две золотые медали в гребле на тренажерах в течение 1 и 4 мин и «серебро» в волейболе завоевал Игорь Галушка.
29-летний Сергей Калитюк завоевал три медали: «золото» в шаровой стрельбе, серебряные награды в индивидуальной и групповой гонке на хендбайке.
Дмитрий Афанасьев завоевал «золото» в стрельбе из лука в команде и «серебро» в волейболе.
Напомним
С четырьмя медалями завершили украинские дзюдоисты выступление в индивидуальном первенстве на чемпионате мира среди кадетов в Сараево.