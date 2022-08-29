Четыре украинских спортсмена получили 16 медалей на Warrior Games

Детали

Сразу 7 медалей для нашей страны завоевал Виктор Легкодух: «золото» в метании диска, «золото» в метании булавы, две золотые медали в гребле на тренажерах, «бронза» в индивидуальной гонке на время на хендбайке, «серебро» в групповой гонке на хендбайке и «бронза» в беге на тележках.

Две золотые медали в гребле на тренажерах в течение 1 и 4 мин и «серебро» в волейболе завоевал Игорь Галушка.

29-летний Сергей Калитюк завоевал три медали: «золото» в шаровой стрельбе, серебряные награды в индивидуальной и групповой гонке на хендбайке.

Дмитрий Афанасьев завоевал «золото» в стрельбе из лука в команде и «серебро» в волейболе.

Напомним

С четырьмя медалями завершили украинские дзюдоисты выступление в индивидуальном первенстве на чемпионате мира среди кадетов в Сараево.