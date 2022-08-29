Чотири українську спортсмени отримали 16 медалей на Warrior Games
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що спортсмени області повернулися із нагородами зі змагань Warrior Games. Четверо хлопців привезли з собою 16 медалей. Про це інформує УНН.
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Одразу 7 медалей для нашої країни виборов Віктор Легкодух: «золото» у метанні диска, «золото» у метанні булави, дві золоті медалі у веслуванні на тренажерах, «бронза» в індивідуальній гонці на час на хендбайку, «срібло» у груповій гонці на хендбайку та «бронза» в бігу на візках.
Дві золоті медалі у веслуванні на тренажерах впродовж 1 та 4 хв та «срібло» у волейболі виборов Ігор Галушка.
29-річний Сергій Калитюк виборов три медалі: «золото» у кульовій стрільбі, срібні нагороди в індивідуальній та груповій гонці на хендбайку.
Дмитро Афанасьєв виборов «золото» у стрільбі з лука у команді і «срібло» у волейболі.
Нагадаємо
З чотирма медалями завершили українські дзюдоїсти виступ в індивідуальній першості на чемпіонаті світу серед кадетів у Сараєво.