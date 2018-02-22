Черноморский шельф: Украина потребует от России возмещения убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Государственная служба геологии и недр Украины обратилась с просьбой в Министерство иностранных дел Украины инициировать иск в международный суд для возмещения потерь, понесенных Украиной, вследствие разработки Россией шельфа Черного моря. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции в.и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, передает УНН.
“Госгеонедра сделали оценку всех запасов и добытого газа и подали эту информацию в Министерство иностранных дел для того, чтобы МИД инициировало иск в международный суд для возмещения понесенных потерь, и возмещения потерь запасов и возможностей”, — сказал он.
Напомним, после аннексии Крыма территория Черноморского шельфа уменьшилась почти в три раза и достигает 40 тыс. квадратных километров. За это время Россия добыла на шельфе Черного моря 3 млрд кубометров газа.