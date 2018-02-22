Черноморский шельф: Украина потребует от России возмещения убытков

“Госгеонедра сделали оценку всех запасов и добытого газа и подали эту информацию в Министерство иностранных дел для того, чтобы МИД инициировало иск в международный суд для возмещения понесенных потерь, и возмещения потерь запасов и возможностей”, — сказал он.

Напомним, после аннексии Крыма территория Черноморского шельфа уменьшилась почти в три раза и достигает 40 тыс. квадратных километров. За это время Россия добыла на шельфе Черного моря 3 млрд кубометров газа.