Чорноморський шельф: Україна вимагатиме від Росії відшкодування збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Державна служба геології та надр України звернулася з проханням до Міністерства закордонних справ України ініціювати позов у міжнародний суд для відшкодування втрат, які були понесені Україною, внаслідок розробки Росією шельфу Чорного моря. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк, передає УНН.
“Держгеонадра зробили оцінку всіх запасів і видобутого газу та подали цю інформацію до Міністерства закордонних справ для того, щоб МЗС ініціювало позов у міжнародний суд для відшкодування втрат, які були понесені, та відшкодування втрат запасів та можливостей”, — сказав він.
Нагадаємо, після анексії Криму територія Чорноморського шельфу зменшилася майже в три рази і сягає 40 тисяч квадратних кілометрів. За цей час Росія видобула на шельфі Чорного моря 3 млрд кубометрів газу.