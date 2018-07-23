"Черноморец" одержал минимальную победу над "Олимпиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Одесский “Черноморец” праздновал победу над донецким “Олимпиком” в домашней встрече стартового тура чемпионата Украины сезона 2018/19 годов, передает корреспондент УНН.
Болельщики стадиона “Черноморец” недолго ждали гол от своих любимцев. Состоялась подача с углового от Чорния, вратарь “олимпийцев” провалился на выходе, мяч попал в голову Дмитрия Рыжука и от защитника отскочил в пустые ворота.
В середине следующей половины команды обменялись взятием ворот. Сначала несогласованные действия и позиционная ошибка игроков обороны дончан привела к голу Татаркова, который в одно касание вколотил мяч после долгого вбрасывания аута в исполнении Артема Ярмоленко. Гости ответили взятием ворот Дегтярева — 2:1.
Напомним, что “Черноморец” по итогам прошлого сезона понизился в классе и должен был выступать в Первой лиге Украины, но “моряки” заменили в элите украинского футбола клуб “Полтаву”, которая распустила свою команду.