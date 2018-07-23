"Чорноморець" здобув мінімальну перемогу над "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Одеський “Чорноморець” святкував перемогу над донецьким “Олімпіком” у домашній зустрічі стартового туру чемпіонату України сезону 2018/19 років, передає кореспондент УНН.
Уболівальники стадіону “Чорноморець” не довго чекали на гол від своїх улюбленців. Відбулася подача з кутового від Чорнія, воротар “олімпійців” провалився на виході, м’яч потрапив у голову Дмитра Рижука і від захисника відскочив у порожні ворота.
В середині наступної половини команди обмінялися взяттями воріт. Спочатку неузгодженні дії та позиційна помилка гравців оборони донеччан призвела до голу Татаркова, який в один дотик забив м’яч після довгого вкидання ауту у виконанні Артема Ярмоленка. Гості відповіли взяттям воріт Дегтярьова — 2:1.
Нагадаємо, що “Чорноморець” за підсумками минулого сезону понизився у класі і мав виступати в Першій лізі України, але “моряки” замінили в еліті українського футболу клуб “Полтава”, який розпустив свою команду.